Le immagini di Perseverance confermano la presenza di un antico lago su Marte

Leggi su cityroma

(Di giovedì 7 ottobre 2021) La vista didel delta sul fondo di Jazero. Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSSoggi è un paesaggio desolato ed eroso dal vento, ma non è sempre stato così. Anticamente Jazero, il cratere sulla superficie marziana su cui è ammartato il rover della Nasa, era un. A confermarlo la prima analisi scientifica dellescattate a febbraio dal robot, condotta da un gruppo di ricercatori guidato da Nicolas Mangold e Sanjeev Gupta. I dati evidenziano come un tempo (si parla di 3,7 miliardi di anni fa) Jazero fosse unalimentato da un piccolo fiume. Il clima marziano (fa strano pensarlo) allora era caldo e umido, ma poi ha subito un cambiamento drammatico. Non solo: gli scienziati hanno identificato strati di rocce che potenzialmente potrebbero ...