La Meloni a “Fuori dal coro” non fa sconti | “A casa mia chi sbaglia paga Ma deve avere sbagliato”

"Sarò lieta di accettare il tuo invito quando il direttore di Fanpage mi fornirà il girato delle 100 ore (come chiesto ufficialmente)". Corrado Formigli fa finta di non capire. Giorgia Meloni era stata chiara con lui che, dopo aver mandato in onda la prima puntata dell'inchiesta di Fanpage sulla presunta Lobby nera, l'aveva invitata a "Piazza Pulita" questa sera 7 ottobre. Categorica era la risposta della leader di FdI. Per giudicare complessivamente la vicenda e decidere del destino di rappresentanti di FdI coinvolti, visionare tutto il materiale è la condicio sine qua non per partecipare a un confronto. Così non è stato, il girato non l'ha avuto ma Formigli continua provocarla. Formigli provoca ancora Giorgia Meloni Basterà cambiare canale per vedere Giorgia Meloni. Sarà ospite infatti a "Dritto e rovescio" da Del Debbio su Rete 4.

