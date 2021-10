Israele, ex deputata: “Molestata due volte da Shimon Peres” (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Shimon Peres mi molestò sessualmente due volte”. Ad accusare il defunto presidente israeliano, premio Nobel per la pace, è Colette Avital, ex deputata laburista che è stata anche ambasciatore in Portogallo e Console generale a New York. Intervistata da Haaretz, l’81enne Avital ha raccontato che la prima molestia avvenne nei primi anni ottanta a Parigi, dove lei faceva parte della missione diplomatica israeliana. Allora leader dell’opposizione laburista, Peres era in visita nella capitale francese e la invitò a cena nel suo albergo. Quando Avital arrivò all’hotel, le dissero che l’incontro sarebbe avvenuto in camera per “motivi di sicurezza”. Peres però l’aspettava in pigiama e tentò di trascinarla sul letto. Avital fuggì dalla stanza e poi disse seccamente a Yossi Beilin, all’epoca ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 ottobre 2021) “mi molestò sessualmente due”. Ad accusare il defunto presidente israeliano, premio Nobel per la pace, è Colette Avital, exlaburista che è stata anche ambasciatore in Portogallo e Console generale a New York. Intervistata da Haaretz, l’81enne Avital ha raccontato che la prima molestia avvenne nei primi anni ottanta a Parigi, dove lei faceva parte della missione diplomatica israeliana. Allora leader dell’opposizione laburista,era in visita nella capitale francese e la invitò a cena nel suo albergo. Quando Avital arrivò all’hotel, le dissero che l’incontro sarebbe avvenuto in camera per “motivi di sicurezza”.però l’aspettava in pigiama e tentò di trascinarla sul letto. Avital fuggì dalla stanza e poi disse seccamente a Yossi Beilin, all’epoca ...

