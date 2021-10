Inter, Vecino: «C'è una grande carica per questa stagione» (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Sono contento di tornare, di essere qui e rivedere i compagni con i quali non stavo insieme da tanto tempo. Abbiamo grande entusiasmo e grande carica per la nuova stagione”. Così il centrocampista uruguaiano dell’Inter, Matias Vecino, a Inter Tv. Nella passata stagione era rimasto a lungo fermo, per poi tornare in gruppo sul finire del campionato. “Ho parlato con Inzaghi quando ero in Uruguay: ho percepito grande entusiasmo, ora avremo tempo di conoscerci meglio. L’anno scorso sono stato fuori a lungo per infortunio ma adesso sono molto carico per ripetere la grande stagione passata. L’obiettivo è trovare continuità, a livello fisico e di minutaggio: ho davvero tanto entusiasmo per ... Leggi su footdata (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Sono contento di tornare, di essere qui e rivedere i compagni con i quali non stavo insieme da tanto tempo. Abbiamoentusiasmo eper la nuova”. Così il centrocampista uruguaiano dell’, Matias, aTv. Nella passataera rimasto a lungo fermo, per poi tornare in gruppo sul finire del campionato. “Ho parlato con Inzaghi quando ero in Uruguay: ho percepitoentusiasmo, ora avremo tempo di conoscerci meglio. L’anno scorso sono stato fuori a lungo per infortunio ma adesso sono molto carico per ripetere lapassata. L’obiettivo è trovare continuità, a livello fisico e di minutaggio: ho davvero tanto entusiasmo per ...

