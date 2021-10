Fisco: Meloni,riforma catasto è nel Pnrr, errore imperdonabile (Di giovedì 7 ottobre 2021) "A certi ambienti europei dà fastidio che gli italiani siano in gran parte proprietari di casa. Il problema è che il Governo ha inserito la revisione del catasto nel Pnrr, come condizione per accedere ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) "A certi ambienti europei dà fastidio che gli italiani siano in gran parte proprietari di casa. Il problema è che il Governo ha inserito la revisione delnel, come condizione per accedere ...

Advertising

Bianca89534114 : RT @GiancarloDeRisi: Sovranisti, attacco a Draghi. Salvini senza freni: 'No alla riforma del fisco'. E sulle discoteche 'la capienza del 35… - AppostaMi : Meloni: 'Da noi barricate contro ennesima stangata' A loro bastano i fondi neri passati per le lavatrici - IgnaCarreras : RT @GiancarloDeRisi: Sovranisti, attacco a Draghi. Salvini senza freni: 'No alla riforma del fisco'. E sulle discoteche 'la capienza del 35… - 19484893 : RT @GiancarloDeRisi: Sovranisti, attacco a Draghi. Salvini senza freni: 'No alla riforma del fisco'. E sulle discoteche 'la capienza del 35… - marcoranieri72 : RT @GiancarloDeRisi: Sovranisti, attacco a Draghi. Salvini senza freni: 'No alla riforma del fisco'. E sulle discoteche 'la capienza del 35… -