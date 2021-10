Draghi promette: no tasse. Ora la palla passa ai partiti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Quando la politica parla di tasse ci si muove su una strada stretta, scomoda, come un sentiero di alta montagna, con il rischio di avventure pericolose dietro ogni passo Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Quando la politica parla dici si muove su una strada stretta, scomoda, come un sentiero di alta montagna, con il rischio di avventure pericolose dietro ogni passo

Advertising

NonUnodiMeno : RT @GiovanniPaglia: Per il catasto di oggi un attico a Piazza di Spagna può valere meno di una casupola a Grattacoppa. È giusto questo? No.… - Marte7983 : RT @GiovanniPaglia: Per il catasto di oggi un attico a Piazza di Spagna può valere meno di una casupola a Grattacoppa. È giusto questo? No.… - giuleg : RT @GiovanniPaglia: Per il catasto di oggi un attico a Piazza di Spagna può valere meno di una casupola a Grattacoppa. È giusto questo? No.… - carmen_distaso : RT @GiovanniPaglia: Per il catasto di oggi un attico a Piazza di Spagna può valere meno di una casupola a Grattacoppa. È giusto questo? No.… - sidewayseye : RT @GiovanniPaglia: Per il catasto di oggi un attico a Piazza di Spagna può valere meno di una casupola a Grattacoppa. È giusto questo? No.… -