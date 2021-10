Donnarumma | «A testa alta verso i prossimi obiettivi»

(Di giovedì 7 ottobre 2021) “Non è andata come volevamo, ma ce l’abbiamo messa tutta. Lo spirito e l’impegno sono quelli che sempre ci accompagnano quando indossiamo i colori del nostro Paese. A”. Così Gigio, portiere della Nazionale, il giorno dopo la sconfitta degli azzurri dell’Italia contro la Spagna, nella semifinale della Nations League. L’ex portiere del Milan, nel corso del match a San Siro, è stato più volte fischiato dalla tifoseria rossonera per il suo trasferimento al Psg.

'Non è andata come volevamo ma ce l'abbiamo messa tutta - scrive- . Lo spirito e l'impegno sono quelli che sempre ci accompagnano quando indossiamo i colori del nostro Paese. Aalta ...alta verso i prossimi obiettivi ". Ieri è stata u na serata da dimenticare per, bersagliato dai fischi dei tifosi milanisti per gran parte della partita. Il 22enne portiere del Psg ...Lo spirito e l’impegno sono quelli che sempre ci accompagnano quando indossiamo i colori del nostro Paese. A testa alta verso i prossimi obiettivi ?????? #ForzaAzzurri pic.twitter.com/zKzK4j08h5 — Gia ...Lo spirito e l’impegno sono quelli che sempre ci accompagnano quando indossiamo i colori del nostro Paese. Una serata difficile per l'ex portiere del Milan, bersagliato dai fischi dei tifosi per gran ...