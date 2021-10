De Luca fa pace coi grillini: “Con Fico rapporto cordiale, di Di Maio ho apprezzato una cosa” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti ‘Ritengo che non sia possibile avere nel Paese due forze riformiste e dunque si deve lavorare a una prospettiva unitaria per una grande forza riformista che abbia un respiro europeo e che abbandoni l’aggressività di linguaggio e di comportamenti che in questo decennio che è alle spalle sono stati diffusi dal M5s e dalla Lega. Se il M5s oggi torna con i piedi per terra è un bene per il Paese”. Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione del Festival delle lezioni di storia. “Non ho problemi a dire che ho un rapporto di cordialità e di amicizia con Roberto Fico, lo considero una persona di grande qualità umana, di grande valore. Così come ho apprezzato che di Maio abbia cambiato la sua posizione”. Lo ha detto il presidente della Regione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti ‘Ritengo che non sia possibile avere nel Paese due forze riformiste e dunque si deve lavorare a una prospettiva unitaria per una grande forza riformista che abbia un respiro europeo e che abbandoni l’aggressività di linguaggio e di comportamenti che in questo decennio che è alle spalle sono stati diffusi dal M5s e dalla Lega. Se il M5s oggi torna con i piedi per terra è un bene per il Paese”. Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, in occasione del Festival delle lezioni di storia. “Non ho problemi a dire che ho undi cordialità e di amicizia con Roberto, lo considero una persona di grande qualità umana, di grande valore. Così come hoche diabbia cambiato la sua posizione”. Lo ha detto il presidente della Regione ...

