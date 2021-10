Covid, in città e provincia calano i soggetti in isolamento (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 490 le persone positive al Covid 19 in isolamento obbligatorio questa settimana. Secondo i dato forniti da Ats Bergamo, dal 30 settembre al 6 ottobre il dato è in leggero calo: nella settimana precedente erano infatti 562. Le persone in isolamento fiduciario, ovvero coloro che hanno avuto contatti diretti con positivi, sono 717 conto le 814 della scorsa settimana e tra queste potrebbero esserci soggetti che rientrano da viaggi all’estero. Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 490 le persone positive al19 inobbligatorio questa settimana. Secondo i dato forniti da Ats Bergamo, dal 30 settembre al 6 ottobre il dato è in leggero calo: nella settimana precedente erano infatti 562. Le persone infiduciario, ovvero coloro che hanno avuto contatti diretti con positivi, sono 717 conto le 814 della scorsa settimana e tra queste potrebbero esserciche rientrano da viaggi all’estero.

Advertising

NicolaPorro : ?? Le inchieste che agitano i sonni della politica, il blocco delle città per #GretaThunberg e la pillola anti Covid… - fattoquotidiano : Salme e tangenti durante la pandemia, quando gli obitori di Milano erano pieni di cadaveri. In città il sistema del… - gualtierieurope : L’Italia reagisce bene alla crisi Covid. La crescita 2021 è al 6% come avevamo previsto un anno fa. Il governo gius… - MasputPutzu : Nell’Alessandrino, positivi per Covid, città per città: Tortona e Acqui, meno 2 e meno 3 #alessandrino #tortona… - AndreaTGambetti : La Corale Polifonica Città Studi regala un concerto all’Ospedale San Carlo di Milano in memoria delle vittime del C… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid città RIUNITO AD ANDRIA IL COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA "L'attenzione delle Istituzioni e delle Forze dell'Ordine nei confronti della città di Andria ... fortemente condizionati dal lungo periodo di lockdown connesso con l'emergenza Covid - 19. Nel primo ...

RIPARTE URBAN NATURE: IL WWF Foggia: "vogliamo città con più natura e rispetto del verde urbano" Quello che arriva da tutti gli angoli del nostro Paese è un messaggio di riscatto per avere città con più natura, più salubri e più sicure nell'epoca della pandemia da COVID e dei fenomeni estremi ...

Covid, Melbourne è la città con il lockdown più lungo del mondo Sky Tg24 "L'attenzione delle Istituzioni e delle Forze dell'Ordine nei confronti delladi Andria ... fortemente condizionati dal lungo periodo di lockdown connesso con l'emergenza- 19. Nel primo ...Quello che arriva da tutti gli angoli del nostro Paese è un messaggio di riscatto per averecon più natura, più salubri e più sicure nell'epoca della pandemia dae dei fenomeni estremi ...