Boswellia | cos’è | proprietà e a cosa serve

Leggi su dilei

(Di giovedì 7 ottobre 2021)Laè una pianta nota in India come Salai guggal chiamata anche olibano indiano e franchincenso indiano. Il genereinclude 28 diverse specie tra cui laserrata, originaria dell’India, lasacra che cresce nelle zone subdesertiche di Africa e Arabia e lafrereana, spontanea in Somalia. Si tratta di alberi di dimensioni variabili, tutti appartenenti alla famiglia delle Buseraceae e utilizzati nella medicina Ayurvedica, in erboristeria e fitoterapia per le sueterapeutiche. La specie maggiormente impiegata è laserrata, albero che può raggiungere i quindici metri di altezza, producendo grandi foglie alterne imparipennate cioè composte da foglioline in numero dispari. I fiori della ...