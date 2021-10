Albertini | «La Juventus U23 è un esempio da seguire»

Leggi su calcionews24

Demetrio Albertini ha parlato del progetto Juventus U23 portato avanti dalla società bianconera. Le dichiarazioni Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato della Juventus U23. Le parole riprese dal sito di Tuttosport. «In Serie A si raggiungono le 100 partite mediamente a 24 anni, due in più rispetto a quanto accade all'estero. Mi auguro che altri club possano seguire quello che ha fatto la Juventus con la sua Under 23. Con le seconde squadre metteremmo nel nostro sistema molto prima giocatori di talento, più giovani, in qualsiasi categoria. Il problema è che qualche volta le si vede come una spesa, secondo me sono un investimento».