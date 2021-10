Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli assolte dalle accuse reciproche per reato di diffamazione: la querelle (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si è conclusa oggi la querelle emersa nel 2017 e avente come protagoniste Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli. I due noti personaggi televisivi erano imputate per diffamazione l’una nei confronti dell’altra e si erano querelate a vicenda. Da oltre 3 anni, la showgirl e la giornalista avevano affidato la questione nelle mani del tribunale, che questa mattina ha decretato l’assoluzione per entrambe. Alba ha commentato la vicenda sul suo profilo Instagram. Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli in tribunale per querele reciproche sugli insulti a Ballando Nell’ormai lontano 2017, Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si è conclusa oggi laemersa nel 2017 e avente come protagoniste. I due noti personaggi televisivi erano imputate perl’una nei confronti dell’altra e si erano querelate a vicenda. Da oltre 3 anni, la showgirl e la giornalista avevano affidato la questione nelle mani del tribunale, che questa mattina ha decretato l’assoluzione per entrambe.ha commentato la vicenda sul suo profilo Instagram.in tribunale per querelesugli insulti a Ballando Nell’ormai lontano 2017,...

