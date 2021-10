Whirlpool | il 15 ottobre licenziamento collettivo Il Consorzio non è pronto a subentrare

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma - Fumata nera al Ministero per lo sviluppo economico:conferma la data del 15per la chiusura della procedura d idei lavoratori del sito di via Argine ...

... "Nessun accordo potrà essere sottoscritto relativamente alla continuità occupazionale conper il 15prossimo". Per Riccardo Monti che guida il pool di società interessate alla ...... "nessun accordo potrà essere sottoscritto relativamente alla continuità occupazionale conper il 15prossimo", giorno della scadenza della procedura di licenziamento collettivo. È ...Whirlpool conferma la data del 15 ottobre prossimo per la chiusura della procedura di licenziamento collettivo dei lavoratori del sito di via Argine a ...A Napoli l’azienda Whirlpool avrebbe dovuto chiudere il 29 settembre 2021, ma la proroga “è stata concordata con i sindacati e il Governo e congiuntamente si è decisa la data del 15 ottobre, che inten ...