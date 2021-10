Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)DEL 6 OTTOBREORE 10.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA UN VEICOLO IN FIAMME ORA SPENTO E SPOSTATO IN EMERGENZA, E’ LA CAUSA DELLE CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI-FIUMICINO E APPIA IN INTERNA PER UN INCIDENTE IN COMPLANARE, CODE LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA PROSEGUIAMO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA CASILINA E APPIA RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIOENRSUD CODE DA TOR VERGATA CODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ORA LOCALIZZATE DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO ORA LE CONSOLARI CODE SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO, QUI PER LAVORI CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DI ...