Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Nicole fa Saltare l’Esterna con Ciprian! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Nicole decide di rinunciare all’Esterna con Ciprian per riflettere, ma ha dubbi anche su altri corteggiatori. Intanto Gemma sembra infatuarsi di un cavaliere… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato a lungo di Andrea Nicole. La tronista ha infatti deciso all’ultimo momento di evitare l’Esterna con Ciprian, che aveva già programmato. Intanto, si è discusso anche di Gemma e della sua nuova conoscenza. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma colpita da un cavaliere! La Puntata si apre con il ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 6 ottobre 2021)didecide di rinunciare alcon Ciprian per riflettere, ma ha dubbi anche su altri corteggiatori. Intanto Gemma sembra infatuarsi di un cavaliere… Nellaquotidiana di, si è parlato a lungo di Andrea. La tronista ha infatti deciso all’ultimo momento di evitarecon Ciprian, che aveva già programmato. Intanto, si è discusso anche di Gemma e della sua nuova conoscenza. Ecco che cosa è successo nelladidi: Gemma colpita da un cavaliere! Lasi apre con il ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Tanti auguri al @Mov5Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici, una c… - Mov5Stelle : Tanti auguri al MoVimento 5 Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici… - ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - Nadia__Rossi : Bagni separati per donne e x uomini, come in tutto il mondo??? #GFVIP - 95_addicted : RT @aidalaverdadera: ChechuZagarrigo ha scritto un libro considerando che non è assolutamente un personaggio banale e prevedibile sarà qual… -