Un’attrice del cast di Squid Game vuole tornare per la seconda stagione | ma avverte | “Aspettiamo e vediamo”

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)deldiha risposto alla possibilità diper unadella serie Netflix, grande successo della piattaforma di streaming. Il k-drama coreano ha raggiunto la sua popolarità nell’arco di pochissimi giorni, confermandosi tra i titoli più visti e destinato ad essere il più guardato di sempre sul servizio. Nella serie, HoYeon-Jung interpreta la disertrice nordcoreana Kang Sae-byeok, che decide di partecipare ai giochi per riuscire a vincere l’ingente somma di denaro che le servirà per riunire il resto della sua famiglia, confinata dall’altra parte del confine. Parlando di una potenziale2, l’attrice ha suggerito ai fan di aspettare e vedere, senza escludere alcuna speranza di un ritorno per il suo ...