Trallallero apre con la mostra interattiva Il Giardino Sonoro

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)venerdì 8 ottobre, alle 18.30, al Castello Savorgnan di Artegna l’11^ edizione di! A dare il via alla nuova stagione del Festival internazionale di teatro e cultura per le nuove generazioni sarà l’inaugurazione de “Il”: unadi strumenti musicali originali realizzati dal musicista e regista Peter Kus di “Zavod Kuskus”, che ha creato e curato laassieme ai designer Natan Esku e Andrej Stular, e alla grafica Ziva Moskric. Già presentata in Francia, Austria, Slovenia, Croazia e Montenegro l’inusuale esposizione è ambientata in un immaginario“botanico-zoologico-acustico”, dove piante e animali sono oggetti sonori e strumenti musicali. I visitatori saranno incoraggiati a toccare, a giocare ...

venerdì 8 ottobre, alle 18.30, al Castello Savorgnan di Artegna l'11edizione di! A dare il via alla nuova stagione del Festival internazionale di teatro e cultura per le nuove ...