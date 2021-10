Traffico Roma del 06-10-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio è ben trovati dalla redazione pocosul Grande Raccordo Anulare maggiormente presente lungo la carreggiata esterna tra Laurentina e Appia maggior prudenza sulle tratto cittadino della A24 a causa di un incidente tra via Filippo Fiorentini e la tangenziale est in direzione del centro città è nella città diancora attenzione per una manifestazione in corso su piazza dei Santi Apostoli il cui termine è previsto nel primo pomeriggio robotica e intelligenza artificiale protagonisti della nona edizione del TFR presso gli spazi interni del Gazometro al Ostiense fino al 11 ottobre piùpossibile tutti i giorni dalle 10 alle 19 in viale delle Commercio a chi centralino infine ricordiamo che la linea alta velocitàFirenze viaggia con due ore di ritardo a ...