Tennis, Piatti: “Sinner un esempio per i giovani, è un grande lavoratore” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo il successo a Sofia, Jannik Sinner sarà impegnato in questi giorni nel Masters 1000 Indian Walls 2021, torneo importantissimo per guadagnare punti pesantissimi in ottica qualificazione alle ATP Finals. “Spero che Jannik si qualifichi per Torino, lui è un esempio per i ragazzi del futuro – ha detto il suo allenatore Riccardo Piatti – . Io mi arrabbio quando dicono che è un predestinato perché lui è un predestinato sì, ma al lavoro. Lui è forse il Tennista che si allena meglio tra tutti quelli che ho allenato, ha capacità lavorative incredibili e questo rende tutto più facile”. “A Sofia è andato con il preparatore fisico e con Christian Brandi per la parte tecnica ed ogni giorno lui giocava 30-45 minuti sui colpi che deve migliorare come servizio e volée, è un predestinato al lavoro e quindi credo che facendo così è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo il successo a Sofia, Janniksarà impegnato in questi giorni nel Masters 1000 Indian Walls 2021, torneo importantissimo per guadagnare punti pesantissimi in ottica qualificazione alle ATP Finals. “Spero che Jannik si qualifichi per Torino, lui è unper i ragazzi del futuro – ha detto il suo allenatore Riccardo– . Io mi arrabbio quando dicono che è un predestinato perché lui è un predestinato sì, ma al lavoro. Lui è forse ilta che si allena meglio tra tutti quelli che ho allenato, ha capacità lavorative incredibili e questo rende tutto più facile”. “A Sofia è andato con il preparatore fisico e con Christian Brandi per la parte tecnica ed ogni giorno lui giocava 30-45 minuti sui colpi che deve migliorare come servizio e volée, è un predestinato al lavoro e quindi credo che facendo così è ...

Advertising

Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #Tennis Riccardo Piatti: '#Sinner un esempio per i giovani, è un grande lavoratore' - sportface2016 : #Tennis Riccardo Piatti: '#Sinner un esempio per i giovani, è un grande lavoratore' - ansacalciosport : Indian Wells al via, Sinner a caccia di punti. Piatti, 'spero possa qualificarsi per le Atp finals di Torino' |… - DarioPuppo : TennisMania con Cristian Brandi: Coach Piatti Tennis Center - DarioPuppo : A TennisMania l’ospite di questa settimana per la puntata n. 25 è Cristian Brandi. Ex top 50 in doppio ai tempi dei… -