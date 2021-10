Taiwan in allarme | La Cina potrebbe invaderci entro il 2025

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma, 6 ottobre 2021 - Ombre di guerra si allungano su, la piccola nazione insulare a 180 km dallache non l'ha mai riconosciuta come Stato indipendente. Secondo il ministro della Difesa ...

Biden e il mistero sull'accordo diIn questo contesto si inseriscono le parole di Joe Biden . Il presidente Usa ha dichiarato di aver parlato con l'omologo cinese Xi Jinping , decidendo di ......civile " mantenendo le forze statunitensi pronte per un possibile conflitto con la Cina per?"... Ma la geografia statunitense è in. La sua abbondanza naturale non può più sostenere l'...Buongiorno, benvenuti a bordo della nostra newsletter con cui oggi sorvoleremo i cieli di Taiwan e la cupola del Congresso di Washington, per raccontarvi le due crisi — una militare, l’altra politica ...La Cina potrebbe lanciare un'invasione su larga scala di Taiwan entro il 2025. A lanciare l'allarme, il ministro della Difesa dell'isola Chiu Kuo-Cheng.