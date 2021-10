Pil in crescita, Franco avverte: “Se il Covid riprende vigore si rischia grosso” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Italia viaggia quest’anno verso un Pil a +6%, dopo lo sprofondo del 2020 (-9%) ma il ministro dell’Economia, Daniele Franco, manda a tutti un avvertimento chiaro. “Nel formulare la previsione per il restante anno e il prossimo – ha dichiarato oggi 6 ottobre alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato – assumiamo non vi siano nuove restrizioni alle attività economiche e ai movimenti delle persone. Ove la pandemia riprendesse, i numeri sarebbero a rischio“. Economia, la Nota al Def Roba da fare gli scongiuri a due mani. Appena una settimana fa, il 29 settembre, l’esecutivo Draghi, aveva presentato una rosea Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef). Perdendo l’understatement draghiano, il ministro della Pubblica istruzione, Renato Brunetta, si era lanciato in previsioni. E aveva anticipato un probabile “tasso di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Italia viaggia quest’anno verso un Pil a +6%, dopo lo sprofondo del 2020 (-9%) ma il ministro dell’Economia, Daniele, manda a tutti un avvertimento chiaro. “Nel formulare la previsione per il restante anno e il prossimo – ha dichiarato oggi 6 ottobre alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato – assumiamo non vi siano nuove restrizioni alle attività economiche e ai movimenti delle persone. Ove la pandemiasse, i numeri sarebbero a rischio“. Economia, la Nota al Def Roba da fare gli scongiuri a due mani. Appena una settimana fa, il 29 settembre, l’esecutivo Draghi, aveva presentato una rosea Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef). Perdendo l’understatement draghiano, il ministro della Pubblica istruzione, Renato Brunetta, si era lanciato in previsioni. E aveva anticipato un probabile “tasso di ...

