Per l’udienza generale del Papa il green pass non serve: niente certificato per pellegrini e fedeli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Prima udienza generale di Papa Francesco in Vaticano, nell’Aula Paolo VI, da quando sono entrate in vigore le regole sul green pass nella Santa Sede. niente green pass che certifica la vaccinazione anti Covid per fedeli e pellegrini che accedono all’Aula Paolo VI per l’udienza generale del Papa. Il motivo, apprende l’Adnkronos da fonti vaticane, si deve al fatto che l‘udienza generale è equiparabile ad una celebrazione liturgica. Pedofilia, il dolore e la vergogna del Papa Il Papa, nel corso dei saluti ai fedeli di lingua francofona all’udienza generale, esprime dolore e vergogna per ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Prima udienzadiFrancesco in Vaticano, nell’Aula Paolo VI, da quando sono entrate in vigore le regole sulnella Santa Sede.che certifica la vaccinazione anti Covid perche accedono all’Aula Paolo VI perdel. Il motivo, apprende l’Adnkronos da fonti vaticane, si deve al fatto che l‘udienzaè equiparabile ad una celebrazione liturgica. Pedofilia, il dolore e la vergogna delIl, nel corso dei saluti aidi lingua francofona al, esprime dolore e vergogna per ...

