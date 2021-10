Pedro Almodóvar sceglie Cate Blanchett per “A Manual for Cleaning Woman” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Prima Venezia e ora New York. Mentre Pedro Almodóvar si gusta il successo del suo ultimo film “Madres Paralelas“, presentato in anteprima alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale ed in questi giorni al New York Film Festival, giunge una notizia che farà sicuramente piacere agli ammiratori del regista spagnolo. Dopo “The Human Voice” il maestro è in procinto di realizzare la sua seconda produzione in lingua inglese. Si tratta di un adattamento cinematografico basato su ” A Manual for Cleaning Woman“, scritto da Lucia Berlin. Pare che Almodóvar abbia scelto 5 racconti tra i 43 contenuti nell’opera della regista americana. Le loro storie sono ambientate in Texas, Oakland e Messico e ciò comporterebbe un bilinguismo anglo-spagnolo da parte dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Prima Venezia e ora New York. Mentresi gusta il successo del suo ultimo film “Madres Paralelas“, presentato in anteprima alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale ed in questi giorni al New York Film Festival, giunge una notizia che farà sicuramente piacere agli ammiratori del regista spagnolo. Dopo “The Human Voice” il maestro è in procinto di realizzare la sua seconda produzione in lingua inglese. Si tratta di un adattamento cinematografico basato su ” Afor“, scritto da Lucia Berlin. Pare cheabbia scelto 5 racconti tra i 43 contenuti nell’opera della regista americana. Le loro storie sono ambientate in Texas, Oakland e Messico e ciò comporterebbe un bilinguismo anglo-spagnolo da parte dei ...

