Nicola Pisu confessa di avere un interesse per Soleil Sorge

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) La confessione diUno dei concorrenti più amati di questo Grande Fratello Vip 6 è senza dubbio. Il gieffino infatti con la sua forte storia sta emozionando tutto il pubblico e senza dubbio anche nelle settimane a venire non mancheranno colpi di scena. In queste ore intantoè tornato al L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Nicola Pisu confessa di avere una cotta per Soleil Sorge: “Vorrei tanto provare a baciarla, però…” Ieri… - GiuseppeporroIt : 'Provo qualcosa per Soleil, vorrei baciarla', l'inaspettata confessione di Nicola Pisu sull'ex corteggiatrice… - zazoomblog : GF Vip Nicola Pisu innamorato di Soleil Sorge? - #Nicola #innamorato #Soleil #Sorge? - zazoomblog : Nicola Pisu si dichiara: “Mi piace Soleil vorrei baciarla provo qualcosa” - #Nicola #dichiara: #piace #Soleil -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Pisu

L'ultima diretta del Grande Fratello Vip è stata a dir poco scoppiettante. Al televoto sono finiti, Amedeo Goria e Samy Youssef , che subito dopo la puntata del reality show ha voluto confrontarsi con Davide Silvestri . Samy Youssef e Davide Silvestri a confronto Nel corso dell'ultima ...Leggi ancherivela il suo interesse per Soleil Sorge Casalino ha poi parlato degli altri concorrenti ancora in gioco rivelando il nome del possibile vincitore : "La vincita preannunciata ...Uno dei concorrenti più amati di questo Grande Fratello Vip 6 è senza dubbio Nicola Pisu. Il gieffino infatti con la sua forte storia sta emozionando tutto il pubblico e senza dubbio anche nelle ...Dopo Manuel e Lulù, un’altra coppia potrebbe essere in procinto di formarsi: si tratta di Nicola Pisu e Soleil Sorge.