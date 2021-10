Mika sarà il conduttore dell’Eurovision 2022 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mika sarà uno dei conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022: a rivelarlo in anteprima è Gabriele Corsi del Trio Medusa a Radio Deejay. Si parla ancora di un’indiscrezione, senza conferme né smentite, ma considerando quanto sia importante per una manifestazione simile avere tra i propri conduttori un personaggio noto i rumors potrebbero essere veri, anche perché il nome di Mika era stato già fatto in passato. A lui si aggiungerebbe il vociferatissimo Alessandro Cattelan, passato in Rai dopo dieci anni a Sky, reduce dalla conduzione del programma “Da grande”. Se questi saranno i nomi dei conduttori uomini, all’appello mancherebbero dunque le due conduttrici che li affiancheranno. Non resta che aspettare ulteriori notizie! Chiara Cozzi Segui Metropolitan Magazine ovunque! Ci trovi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021)uno dei conduttoriSong Contest: a rivelarlo in anteprima è Gabriele Corsi del Trio Medusa a Radio Deejay. Si parla ancora di un’indiscrezione, senza conferme né smentite, ma considerando quanto sia importante per una manifestazione simile avere tra i propri conduttori un personaggio noto i rumors potrebbero essere veri, anche perché il nome diera stato già fatto in passato. A lui si aggiungerebbe il vociferatissimo Alessandro Cattelan, passato in Rai dopo dieci anni a Sky, reduce dalla conduzione del programma “Da grande”. Se questi saranno i nomi dei conduttori uomini, all’appello mancherebbero dunque le due conduttrici che li affiancheranno. Non resta che aspettare ulteriori notizie! Chiara Cozzi Segui Metropolitan Magazine ovunque! Ci trovi ...

Advertising

blogcupoftea : Eurovision: Mika sarà il conduttore? - c_pradelli : RT @MiTomorrow: Rumors: @mikasounds sarà il conduttore di @Eurovision 2022! E #Milano sogna in grande #6ottobre #Eurovision #Eurovision20… - ADM_assdemxmi : RT @MiTomorrow: Rumors: @mikasounds sarà il conduttore di @Eurovision 2022! E #Milano sogna in grande #6ottobre #Eurovision #Eurovision20… - LucaTalotta : RT @MiTomorrow: Rumors: @mikasounds sarà il conduttore di @Eurovision 2022! E #Milano sogna in grande #6ottobre #Eurovision #Eurovision20… - MiTomorrow : Rumors: @mikasounds sarà il conduttore di @Eurovision 2022! E #Milano sogna in grande #6ottobre #Eurovision… -