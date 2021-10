MetaMask aggiunge il supporto per i depositari BitGo | Cactus e Qredo

Leggi su coinlist.me

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) I fornitori di servizi dedicati alle criptovalute lavorano a nuovi modi per attirare più investitori istituzionali nel mercato, uno dei principali portafogli di criptovalute a livello mondiale, spinge per una maggiore adozione istituzionale. Il portafoglio, di proprietà di ConsenSys, già a dicembre dello scorso anno aveva introdotto servizi per gli istituzionali e ora tenta di attrarre più investitori istituzionali verso la sua soluzione. Il braccio istituzionale del portafoglio, ieri ha rivelato di aver aggiunto ilper iCustody. L’obiettivo è quello di aiutare le aziende a soddisfare i requisiti di conformità e facilitare l'accesso per gli investitori istituzionali ai token della finanza decentralizzata ...