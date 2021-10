Luisa Mattioli | morta l' ex moglie di Roger Moore

(Di mercoledì 6 ottobre 2021), attrice italiana nonché terzadell'ex James Bond, si è spenta in Svizzera all'età di 85 anni. L'attrice, terzadell'ex James Bond, èin Svizzera all'età di 85 anni, secondo quanto rivelato dal Daily Mail. Il tabloid britannico non ha specificato la data del decesso anche se, secondo il figlio della, la madre "era malata da qualche tempo".conobbesul set di un film d'avventura del 1962 intitolato Il ratto delle sabine. Tra gli altri film della filmografia dellavanno ricordati Mia nonna poliziotto di Steno ...

Advertising

TweetNotizie : Morta Luisa Mattioli, terza moglie di Roger Moore: aveva 85 anni. «Si erano riconciliati poco prima della morte» - socialmiliac : Morta attrice Luisa Mattioli, ex moglie di Roger Moore - statodelsud : Morta Luisa Mattioli, terza moglie di Roger Moore: aveva 85 anni - Pino__Merola : Morta Luisa Mattioli, terza moglie di Roger Moore: aveva 85 anni - infoitcultura : Addio a Luisa Mattioli: è stata sposata con Roger Moore -

Ultime Notizie dalla rete : Luisa Mattioli

È morta, attrice e terza moglie di . Aveva 85 anni ed era malata da tempo. Leggi anche >e Roger Moore erano stati sposati per 24 anni e avevano avuto tre figli. Si erano ...New York, 6 ottobre 2021 - È morta a 85 anni, attrice italiana celebre a cavallo tra gli anni 50' e 60', conosciuta ai più per essere stata la terza moglie di Roger Moore. Il figlio maggiore della coppia, il ristoratore di ...E’ morta Luisa Mattioli, terza moglie di Roger Moore. L’attrice aveva 85 anni e secondo quanto riporta il “Daily Mail” era "malata da tempo" ...Lars Vilks, morto vignettista anti Islam: incidente d'auto/ Disegnò “Maometto cane”. Luisa Mattioli: il matrimonio con Roger Moore e i tre figli. Dal matrimonio di Luisa Mattioli e Roger Moore sono na ...