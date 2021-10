Le Iene, il monologo di Elodie per Dayane (e le donne): “Mai sentirci in colpa” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Martedì 5 ottobre, in prima serata, sono ripartite Le Iene. Novità di quest’anno una conduzione tutta la femminile (ferma restando la presenza dell’inossidabile Nicola Savino), con un’alternanza di 10 bellissime grandi donne per raccontare un “femminile contemporaneo, ciascuna nel proprio autentico modo”. La prima a rompere il ghiaccio è stata Elodie, che ha confermato, dopo Sanremo, la sua capacità di essere diretta e profonda oltreché bellissima. Elodie ha pronunciato un bellissimo monologo per le donne, agganciandosi alla brutta vicenda che sta riguardando Dayane Mello (in un reality brasiliano, la modella avrebbe subito violenza da un altro partecipante). Ve lo proponiamo per intero, perché vale davvero la pena leggerlo fino in fondo: Voglio parlare alle mie ... Leggi su dilei (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Martedì 5 ottobre, in prima serata, sono ripartite Le. Novità di quest’anno una conduzione tutta la femminile (ferma restando la presenza dell’inossidabile Nicola Savino), con un’alternanza di 10 bellissime grandiper raccontare un “femminile contemporaneo, ciascuna nel proprio autentico modo”. La prima a rompere il ghiaccio è stata, che ha confermato, dopo Sanremo, la sua capacità di essere diretta e profonda oltreché bellissima.ha pronunciato un bellissimoper le, agganciandosi alla brutta vicenda che sta riguardandoMello (in un reality brasiliano, la modella avrebbe subito violenza da un altro partecipante). Ve lo proponiamo per intero, perché vale davvero la pena leggerlo fino in fondo: Voglio parlare alle mie ...

