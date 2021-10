L' autunno irrompe sulla penisola | temporali e neve su Alpi e sugli Appennini

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma - La perturbazione che fino a martedì determinerà maltempo su parte d'Italia ed in particolare al Sud, favorirà la formazione di un vortice di bassa pressione nel corso della settimana proprio intorno allo Stivale. La sua posizione determinerà un graduale miglioramento del tempo da metà settimana al Nordovest, Sardegna e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, mentre manterrà condizioni di instabilità sul versante adriatico e al Sud, con fenomeni che potranno risultare a tratti anche forti. Aria più fredda che alimenterà il vortice, provenendo dall'Europa nordorientale, determinerà un calo delle temperature nei prossimi giorni, soprattutto su adriatiche, Nordest e al Sud, favorendo il ritorno di alcune nevicate sullecentro-orientali anche sotto i 2000m e fiocchi in arrivo fin su tratti dell'Appennino. MERCOLEDÌ. Schiarite al Nordovest salvo ultimi ...

Advertising

lisadagliocchib : RT @mirianagrassi1: L'autunno ti fa sonnolento La luce del giorno è un momento Che irrompe e veloce è svanita Metafora lucida di quello che… - Grazia_MB : RT @mirianagrassi1: L'autunno ti fa sonnolento La luce del giorno è un momento Che irrompe e veloce è svanita Metafora lucida di quello che… - Amelie84044597 : RT @mirianagrassi1: L'autunno ti fa sonnolento La luce del giorno è un momento Che irrompe e veloce è svanita Metafora lucida di quello che… - yebosfaye : RT @mirianagrassi1: L'autunno ti fa sonnolento La luce del giorno è un momento Che irrompe e veloce è svanita Metafora lucida di quello che… - a_saba78 : RT @mirianagrassi1: L'autunno ti fa sonnolento La luce del giorno è un momento Che irrompe e veloce è svanita Metafora lucida di quello che… -

Ultime Notizie dalla rete : autunno irrompe

La perturbazione che fino a martedì determinerà maltempo su parte d'Italia ed in particolare al Sud, favorirà la formazione di un vortice di bassa pressione nel corso della settimana proprio intorno ...l'su tutta Italia. Forte maltempo su tutto lo stivale per l'intera settimana e, da giovedì, addirittura è previsto rischio alluvioni in parte del nord e delle regioni adriatiche, oltre ...La perturbazione che fino a martedì determinerà maltempo su parte d'Italia ed in particolare al Sud, favorirà la formazione di un vortice di bassa pressione nel corso della settimana proprio intorno ...La situazione meteo in Italia continua a peggiorare, con le piogge pronte a coinvolgere tutto il paese: un doppio ciclone sta colpendo la penisola.