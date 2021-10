Invalidità civile: non necessaria visita medica, il nuovo procedimento Inps (Di mercoledì 6 ottobre 2021) l’Inps ha previsto un nuovo procedimento per il riconoscimento dell’Invalidità civile in assenza di previa visita medica. Le nuove indicazioni sono contenute nel messaggio n° 3315, pubblicato dall’Istituto in data 01-10-2021 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) l’ha previsto unper il riconoscimento dell’in assenza di previa. Le nuove indicazioni sono contenute nel messaggio n° 3315, pubblicato dall’Istituto in data 01-10-2021 L'articolo proviene da Firenze Post.

