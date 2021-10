Far Cry 6 - recensione (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ogni volta che ci troviamo a parlare di un nuovo capitolo della serie Far Cry, è quasi inevitabile cadere in una spirale di infiniti confronti che convoglia l'analisi su binari che ormai conosciamo alla perfezione. La recensione si arricchisce di paragoni con la precedente iterazione del franchise, anche perché la curiosità del lettore converge fatalmente su un'unica domanda: "ma è migliore dell'ultimo? Ne riesce a stravolgere i canoni? Insomma, è un'evoluzione, un'involuzione o magari una... rivoluzione?". Scrutando le ragioni di questo peculiare fenomeno, che sembra riguardare la longeva saga di sparatutto Ubisoft e pochissimi altri, non ci sono particolari colpe da affidare a qualcuno. Il publisher transalpino, ormai da anni, sale in cattedra e spiega al mondo come fare del solidissimo more of the same con la serie Far Cry, cambiando poco, mantenendo molto, e ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ogni volta che ci troviamo a parlare di un nuovo capitolo della serie Far Cry, è quasi inevitabile cadere in una spirale di infiniti confronti che convoglia l'analisi su binari che ormai conosciamo alla perfezione. Lasi arricchisce di paragoni con la precedente iterazione del franchise, anche perché la curiosità del lettore converge fatalmente su un'unica domanda: "ma è migliore dell'ultimo? Ne riesce a stravolgere i canoni? Insomma, è un'evoluzione, un'involuzione o magari una... rivoluzione?". Scrutando le ragioni di questo peculiare fenomeno, che sembra riguardare la longeva saga di sparatutto Ubisoft e pochissimi altri, non ci sono particolari colpe da affidare a qualcuno. Il publisher transalpino, ormai da anni, sale in cattedra e spiega al mondo come fare del solidissimo more of the same con la serie Far Cry, cambiando poco, mantenendo molto, e ...

Advertising

TommasoPugliese : Far Cry 6, la recensione del nuovo capitolo della serie Ubisoft - IGNitalia : #FarCry6 è pronto a trascinarci nell’infernale visione del dittatore Anton Castillo, ma anche a darci tanti strumen… - Multiplayerit : #FarCry6, la recensione del nuovo capitolo della serie Ubisoft - Eurogamer_it : Far Cry 6 la recensione: Una rivoluzione senza la Macarena è una rivoluzione che non vale la pena di fare? #FarCry6 - Eurogamer_it : Alle 13:30 giochiamo live a Far Cry 6! #FarCry6 -