"Falsa, non mi devi più rivolgere la parola". GF Vip, altissima tensione tra le due concorrenti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Finalmente le prime scintille, degne di nota, all'interno della casa del GF Vip. L'unico vero 'nemico' del gruppo, come sapete, è sempre lei Soleil Sorge, anche se le cose, dobbiamo ammetterlo, stanno piano piano affievolendosi. I nuovi fronti tuttavia, più acidi che mai, sono combattuti delle sorelle Selassié e Samy contro Davide Silvestri, ma soprattutto tra Miriana Trevisan e Raffaella Fico. Per chi non lo sapesse, le due donne non si sono mai sopportate dall'inizio del reality, ma tutto è degenerato lunedì sera nella puntata del GF Vip, quando l'ex volto di Non è la Rai ha detto: "Non ho un gruppo. Con Manila e Ainett ho trovato un punto di incontro, con le principesse sto benissimo. Raffaella devo dire che la sento un po' fredda. E delle volte è come se mi portasse via Francesca, io con lei mi diverto tantissimo. Questa è una mia sensazione. Io con te non è che non vado ...

