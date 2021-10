eRecruitment a supporto dell’Head Hunter

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel settorehunting sempre più spesso i cacciatori di talenti si affidano a strumenti di, sfruttando a proprio vantaggio le potenzialità delle nuove tecnologie. Reverse, società di Recruiting Collaborativo®, ha fatto della tecnologia la sua arma vincente e ha costruito un team IT totalmente impegnato nello sviluppo di software interni: un “maggiordomo digitale” che aiuta gli Headnella gestione delle agende e Hound, un segugio sempre pronto a supportarli durante la caccia di nuovi candidati. Ma cosa significa inserire la tecnologia nei processi di recruiting? Sicuramente rappresenta un’opportunità di evoluzione dei processi di ricerca del personale. L’utilizzo di software HR permette di automatizzare gli step più lunghi e ripetitivi in cui l’apporto del professionista non è strettamente determinante ...