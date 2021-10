Elodie a Le Iene: “Quando gli uomini sbagliano, è giusto che paghino” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Elodie in rosso contro la violenza sulle donne a Le Iene: “Non dobbiamo mai proteggere gli uomini perché Quando sbagliano è giusto che paghino” Di nuovo in abito rosso (colore simbolo della lotta alla violenza sulle donne), come quella sera all’Ariston, la cantante Elodie ha inaugurato la prima puntata de Le Iene con un lungo monologo. L’occasione è stata quella del servizio sul caso Dayane Mello, la quale ha denunciato un stupro da parte di Nego do Borel, avvenuto durante la loro permanenza nella casa del reality brasiliano La Fazenda. “Io voglio parlare solo alle mie amiche e dire la mia con onestà perché non devo e non voglio spiegare niente a nessuno. Noi non dobbiamo mai sentirci in colpa. Non dobbiamo mai proteggere gli ... Leggi su zon (Di mercoledì 6 ottobre 2021)in rosso contro la violenza sulle donne a Le: “Non dobbiamo mai proteggere gliperchéche” Di nuovo in abito rosso (colore simbolo della lotta alla violenza sulle donne), come quella sera all’Ariston, la cantanteha inaugurato la prima puntata de Lecon un lungo monologo. L’occasione è stata quella del servizio sul caso Dayane Mello, la quale ha denunciato un stupro da parte di Nego do Borel, avvenuto durante la loro permanenza nella casa del reality brasiliano La Fazenda. “Io voglio parlare solo alle mie amiche e dire la mia con onestà perché non devo e non voglio spiegare niente a nessuno. Noi non dobbiamo mai sentirci in colpa. Non dobbiamo mai proteggere gli ...

