E’ morto Carlo Mengoni, il triste annuncio poco fa: uomo di grande solidarietà e di sport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo - L’intera comunità di Santa Maria in Selva dove viveva e quella di Treia piange la prematura scomparsa a soli 53 anni di Carlo Mengoni, un esempio di professionalità nel lavoro ma anche una persona molto impegnata nel sociale ed in particolare nello sport. Nel calcio specificatamente, dove ha prima giocato a livello dilettantistico ed ha poi assunto ruoli dirigenziali nella società dell’Abbadiense, fondata nel 1970 presso il salone parrocchiale, e di cui è stato anche il penultimo presidente. La stessa amministrazione comunale di Treia ha emanato una nota in cui esprime le condoglianze per la sua scomparsa e «si stringe intorno ai familiari di Carlo Mengoni, già presidente dell’Abbadiense e figlio dello storico fondatore Antonio della ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo - L’intera comunità di Santa Maria in Selva dove viveva e quella di Treia piange la prematura scomparsa a soli 53 anni di, un esempio di professionalità nel lavoro ma anche una persona molto impegnata nel sociale ed in particolare nello. Nel calcio specificatamente, dove ha prima giocato a livello dilettantistico ed ha poi assunto ruoli dirigenziali nella società dell’Abbadiense, fondata nel 1970 presso il salone parrocchiale, e di cui è stato anche il penultimo presidente. La stessa amministrazione comunale di Treia ha emanato una nota in cui esprime le condoglianze per la sua scomparsa e «si stringe intorno ai familiari di, già presidente dell’Abbadiense e figlio dello storico fondatore Antonio della ...

