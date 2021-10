Draghi: "Nessuna patrimoniale né aumento delle tasse Crisi di Governo? Salvini dice di no, lo vedrò a giorni" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sulla riforma del catasto, il premier intervenuto in conferenza stampa al termine del vertice in Slovenia ha dichiarato: "Non e' una patrimoniale", il Governo "non aumentera' le tasse ne' tocchera' le case degli italiani", rispondendo alle domande ei giornalisti sulla posizione della Lega di Matteo Salvini. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sulla riforma del catasto, il premier intervenuto in conferenza stampa al termine del vertice in Slovenia ha dichiarato: "Non e' una", il"non aumentera' lene' tocchera' le case degli italiani", rispondendo alle domande ei giornalisti sulla posizione della Lega di Matteo. Segui su affaritaliani.it

