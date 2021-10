Choc in Austria | il cancelliere Kurz indagato per favoreggiamento della corruzione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Choc Austria

QUOTIDIANO NAZIONALE

inper la presunta indagine ai danni del cancelliere Sebastian Kurz. Prima filtra la notizia delle perquisizioni a Vienna in Cancelleria e nella sede delll'Oevp, il partito di Kurz. Pochi ...Poi, nel 2009 - 2010, la bomba scoppiò in Europa interessando paesi come, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Svizzera, Spagna, Regno Unito e, soprattutto, Irlanda . Papa Benedetto XVI , ...Perquisizioni in cancelleria e nella sede del partito. Sotto la lente alcuni sondaggi pubblicati su quotidiani e annunci sui media ...Il salario minimo Ue aiuterebbe l'Italia a garantire i lavoratori in determinati settori e a difendersi dalle delocalizzazioni nel mercato interno.