Cashback | ministro Franco | “Utile per promuovere pagamenti elettronici e contenere l’evasione | ma non credo sia misura strutturale”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Ilè uno strumento che è stato molto importante per recuperare e muovere verso i, che tendono a essereche facilitano il contenimento delperché tutto è più tracciato” ma “non la vedrei come una: nel momento in cui abbiamo spinto le persone verso idigitali va bene, si resta nel mondo digitale. Difficilmente se le persone sono abituate all’utilizzo del bancomat tornano indietro”. Lo ha detto ildell’Economia, Daniele, nel corso dell’audizione sulla Nadef che si svolge nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : Cashback, ministro Franco: “Utile per promuovere pagamenti elettronici e contenere l’evasione, ma non credo sia mis… - SalariniMassimo : Ma nessuno dei giornalisti presenti alla conferenza stampa di oggi faccia una domanda al ministro dell’economia cos… - Filippo_Paiano : @vincenzo9718 @Guido12578 @lucianocapone Stai comunque parlando del ministro che al MEF ha approvato bonus laqualun… -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback ministro

Il Fatto Quotidiano

Lo ha detto ildell'Economia, Daniele Franco, parlando delin audizione sulla Nadef in Parlamento. Riguardo al destino della misura, sospesa nel secondo semestre dell'anno, '...Dobbiamo valutare se siamo arrivati a quel punto", spiega Daniele Franco, parlando delin ... Lo ha detto ildell'Economia, Daniele Franco, rispondendo in audizione sulla Nadef ad una ...Roma, 6 ott. (LaPresse) - "Il cashback è uno strumento che è stato molto importante per muovere verso i pagamenti elettronici e contenere l'evasione. C'è ...Cartelle. «Valutiamo se una ulteriore spalmatura degli oneri possa essere considerata», ma «bisogna gradualmente tornare verso una situazione di normalità in cui tutte ...