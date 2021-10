"Caro Letta, scegli: o Draghi o Conte. Poi parliamo del ballottaggio a Roma". Parla Calenda (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roberto Gualtieri s’aspetta il suo sostegno. “E sbaglia”. Nel senso che voterà per Michetti? “Nel senso che non farò apparentamenti”. Il centro basculante, eccolo qui. “Ma per favore. Che stimi Gualtieri ben più di Michetti mi sembra scontato dirlo. Ma il discorso non riguarda solo il ballottaggio di Roma. È più ampio”. E allarghiamolo, allora, onorevole Calenda. “Lo dico a Letta: scelga lui tra il modello Draghi e il modello Conte”. Tocca insomma far violenza a se stessi, al gusto per la conversazione spicciola, pirotecnica: Carlo Calenda vuole ragionare, con la pacata gagliardia di chi rivendica quel 19 e rotti per cento che fa della sua lista la più votata nella capitale. “Il risultato Romano mi assegna la responsabilità di costruire un’area riformista e ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roberto Gualtieri s’aspetta il suo sostegno. “E sbaglia”. Nel senso che voterà per Michetti? “Nel senso che non farò apparentamenti”. Il centro basculante, eccolo qui. “Ma per favore. Che stimi Gualtieri ben più di Michetti mi sembra scontato dirlo. Ma il discorso non riguarda solo ildi. È più ampio”. E allarghiamolo, allora, onorevole. “Lo dico a: scelga lui tra il modello Draghi e il modello”. Tocca insomma far violenza a se stessi, al gusto per la conversazione spicciola, pirotecnica: Carlovuole ragionare, con la pacata gagliardia di chi rivendica quel 19 e rotti per cento che fa della sua lista la più votata nella capitale. “Il risultatono mi assegna la responsabilità di costruire un’area riformista e ...

