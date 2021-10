Carlo e Camilla in segheria – Milano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Carlo e Camilla in segheria Via Giuseppe Meda, 24 – 20141 Milano Tel. 02/8373963 Sito Internet: www.CarloeCamillainsegheria.com Tipologia: cocktail bar / ristorante Prezzi: cocktail da 12€ Giorno di chiusura: Domenica sera OFFERTACarlo e Camilla si conferma anche quest’anno come uno dei migliori cocktail bar della città. L’offerta è ampia e ben strutturata e la materia prima usata di qualità e gestita con grande capacità. La drink list, che si rinnova stagionalmente, è molto innovativa e coniuga la miscelazione classica agli ingredienti e alle tecniche di cottura dell’alta cucina. Per la nostra pausa serale abbiamo assaggiato un intenso Desperados a base di Tequila, birra alla rosa e pepe timut, limone, miele d’agave e peperone ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 ottobre 2021)inVia Giuseppe Meda, 24 – 20141Tel. 02/8373963 Sito Internet: www.in.com Tipologia: cocktail bar / ristorante Prezzi: cocktail da 12€ Giorno di chiusura: Domenica sera OFFERTAsi conferma anche quest’anno come uno dei migliori cocktail bar della città. L’offerta è ampia e ben strutturata e la materia prima usata di qualità e gestita con grande capacità. La drink list, che si rinnova stagionalmente, è molto innovativa e coniuga la miscelazione classica agli ingredienti e alle tecniche di cottura dell’alta cucina. Per la nostra pausa serale abbiamo assaggiato un intenso Desperados a base di Tequila, birra alla rosa e pepe timut, limone, miele d’agave e peperone ...

