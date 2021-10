Calenda: 'Gli altri candidati dovranno impegnarsi a fondo per vincere. I 5s hanno fatto un disastro epocale' (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il leader di Azione Carlo Calenda, in un video su twitter, ha mostrato tutta la sua amarezza per non aver vinto. "Ho promesso agli elettori della mia lista civica che non avrei fatto accordi. Io non ... Leggi su globalist (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il leader di Azione Carlo, in un video su twitter, ha mostrato tutta la sua amarezza per non aver vinto. "Ho promesso agli elettori della mia lista civica che non avreiaccordi. Io non ...

Advertising

Linkiesta : Linkiesta offre un palco ai liberali e ai democratici (liberali e democratici, ci siete?) Renzi, Calenda, Sala, Bo… - you_trend : A #Roma intention poll, exit poll e instant poll (valori medi di forchetta per tutti gli istituti) indicano tutti u… - PietroCuratola : RT @GuidoCrosetto: Ma se il PD in 2 giorni è riuscito a fare un triplo salto mortale ed allearsi con i 5S dopo 10 anni di insulti, quanto c… - Peonia249 : RT @GuidoCrosetto: Ma se il PD in 2 giorni è riuscito a fare un triplo salto mortale ed allearsi con i 5S dopo 10 anni di insulti, quanto c… - carlofgu : Quello che rantolavaa ha passato la nottata e adesso sta magnificamente. Al medico che ha fatto la diagnosi gli è v… -