Calcio | Calcagno ' Trovare soluzioni condivise contro razzismo'

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) "Anche le persone che sono accanto a chi insulta devono comportarsi diversamente" ROMA - "Siamo arrivati ad un punto in cui la serialità di questi eventi ci impone una riflessione, dobbiamo capire ...

si dice contrario a soluzioni come la sospensione delle partite o agli scioperi perchè "va ... Sul perché ilcontinui ad essere un mondo più impermeabile di altri alla lotta contro il ...Al 20' Frenna si mette in mostra neutralizzando undi punizione di Sancinito, poco dopo ... 20 Gargiulo, 23 Campelli (90' 3 Patrucco), 28 Virga A disposizione: 12 Scalvini, 6, 14 ...Su Radio Marte, è intervenuto Umberto Calcagno, presidente AIC e vicepresidente FIGC, ecco le sue parole: “Maksimovic portato in tribunale dal Napoli? Sono questioni molto molto vecchie che sono rimas ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Umberto Calcagno, presidente AIC e vicepresidente FIGC. “Koulibaly? Credo che la gravità di questi epi ...