Battlefield 2042, al via il preload della beta: è già ressa sui server per averlo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La beta di Battlefield 2042 è ormai alle porte, ed il preload, disponibile al momento, è motivo di intasamento dei server. Tutti vogliono mettere le mani anzitempo sul nuovo FPS di EA e DICE! Battlefield 2042Da oggi sarà possibile mettere le mani sull'accesso anticipato alla beta di Battlefield 2042, nuovo, attesissimo first-person shooter di EA e DICE. Il titolo, prima annunciato, poi rimandato, arriverà sugli scaffali il prossimo novembre. Oggi, a qualche settimana dal lancio ufficiale, è disponibile un assaggio di ciò che sarà l'esperienza ludica del prossimo grande FPS prodotto da Electronic Arts e che promette grandi cose. I preload intasano la rete: c'è voglia di ...

