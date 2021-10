Batterio killer uccide 4 neonati a Verona, svolta sul caso: 7 indagati per omicidio colposo nell’ospedale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) svolta dall’inchiesta per il Batterio killer che ha colpito numerosi bambini all’ospedale della Mamma e del Bambino di Verona, provocando morti e gravissimi danni cerebrali ad altri neonati. L’indagine ha portato infatti all’iscrizione nel registro degli indagati di 7 persone: sono tutti ex vertici e medici della struttura. Verona, Batterio killer infetta 89 neonati: 4 morti nel reparto La vicenda è partita nel 2020 da una relazione presentata dalla Commissione regionale d’inchiesta, allarmata dai numerosi casi e dalle denunce che sono emersi all’ospedale della Mamma e del Bambino. Da lì la scoperta di un’epidemia di Citrobacter, il cosiddetto Batterio killer che avrebbe ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021)dall’inchiesta per ilche ha colpito numerosi bambini all’ospedale della Mamma e del Bambino di, provocando morti e gravissimi danni cerebrali ad altri. L’indagine ha portato infatti all’iscrizione nel registro deglidi 7 persone: sono tutti ex vertici e medici della struttura.infetta 89: 4 morti nel reparto La vicenda è partita nel 2020 da una relazione presentata dalla Commissione regionale d’inchiesta, allarmata dai numerosi casi e dalle denunce che sono emersi all’ospedale della Mamma e del Bambino. Da lì la scoperta di un’epidemia di Citrobacter, il cosiddettoche avrebbe ...

