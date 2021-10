Batterio killer, il tragico focolaio in ospedale, 89 neonati morti o con gravi conseguenze: sette indagati (Di mercoledì 6 ottobre 2021) sette persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Verona con le ipotesi di reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime in ambito sanitario in relazione all'inchiesta sull‘infezione da Citrobacter all'ospedale della Mamma e del Bambino, dove 89 neonati sarebbero stati uccisi o avrebbero subito gravi conseguenze fisiche in seguito all'infezione. Nei guai, stando a quanto rivela il Corriere di Verona, sarebbero finiti gli ex vertici e alcuni medici della struttura ospedaliera, già oggetto di provvedimenti amministrativi da parte dell'azienda Ulss scaligera. indagati, quindi, sono l'ex direttore generale Francesco Cobello, attuale direttore della Fondazione Scuola Sanità Pubblica; ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 6 ottobre 2021)persone sono state iscritte nel registro deglidalla Procura di Verona con le ipotesi di reato di omicidio colposo e lesioni colposessime in ambito sanitario in relazione all'inchiesta sull‘infezione da Citrobacter all'della Mamma e del Bambino, dove 89sarebbero stati uccisi o avrebbero subitofisiche in seguito all'infezione. Nei guai, stando a quanto rivela il Corriere di Verona, sarebbero finiti gli ex vertici e alcuni medici della struttura ospedaliera, già oggetto di provvedimenti amministrativi da parte dell'azienda Ulss scaligera., quindi, sono l'ex direttore generale Francesco Cobello, attuale direttore della Fondazione Scuola Sanità Pubblica; ...

