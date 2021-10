Vlahovic non rinnova con la Fiorentina, è ufficiale: annuncio di Commisso (Di martedì 5 ottobre 2021) Dusan Vlahovic non rinnoverà l'accordo con la Fiorentina: annuncio ufficiale del presidente Rocco Commisso. Leggi su 90min (Di martedì 5 ottobre 2021) Dusannon rinnoverà l'accordo con ladel presidente Rocco

Advertising

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Commisso sul rinnovo di Vlahovic: 'Non ha accettato la nostra proposta' ?? - DiMarzio : #Fiorentina | #Vlahovic non rinnoverà: l'annuncio di Commisso - marcoconterio : ?? Rocco #Commisso annuncia su #Vlahovic 'Ogni tentativo e sforzo non è stato premiato. Non ha accetto la proposta.… - TgrRaiToscana : #Fiorentina Il presidente viola #Commisso comunica che #Vlahovic non ha accettato un contratto 'che lo avrebbe reso… - MugiwaraLuca : @chicco_1990 @Gianpaolo_5 @DiMarzio Chiesa era tutto un altro discorso, era già stato ceduto da Corvino alla Juve e… -