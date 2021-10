Vlahovic chiude con i viola | Commisso lo mette sul mercato

(Di martedì 5 ottobre 2021) L'attaccante della Fiorentina non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2023, ad annunciarlo è proprio Rocco: 'A me ed alla Fiorentina non resta altro che prendere atto della volontà del ...

Advertising

infoitsport : Ultime Notizie Serie A: Commisso chiude con Vlahovic. Thiago Motta saldo - gilnar76 : Ultime Notizie Serie A: Commisso chiude con Vlahovic. Thiago Motta saldo #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Ultime Notizie Serie A: #Commisso chiude con #Vlahovic. #ThiagoMotta saldo - LazioNews_24 : #SerieA, tutte le news - ilTheo : Domani Maolo chiude per vlahovic 40 milioni e resta alla fiore fino all’anno prossimo -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic chiude

outstream L'attaccante serbo non mancherà di lottare per la maglia viola: In ogni caso Dusanha un contratto che lo lega alla Fiorentina per i prossimi 21 mesi e siamo sicuri che il ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 16.10 - Mancini: "Prima o poi perderemo ma ci piacerebbe andare ...Dusan Vlahovic non rinnoverà con i viola. Ad annunciarlo è il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, con dichiarazioni forti e a cuore aperto verso tutti i suoi tifosi.dell’Italia Roberto Mancini potrebbe proporre l’attacco “rotante” con Lorenzo Pellegrini falso nove. Le dichiarazioni. Ore 10.05 – Italia, attaccante cercasi: Raspadori scalpita, ma contro la Spagna o ...