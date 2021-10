Tutte le novità della riforma fiscale. Draghi: "Non cambiamo le tasse" (Di martedì 5 ottobre 2021) Il premier Draghi ed il ministro Franco sono intervenuti ad illustrare tempistiche e modi della legge delega. "Processo lungo: ci vorranno 18 mesi" Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 ottobre 2021) Il premiered il ministro Franco sono intervenuti ad illustrare tempistiche e modilegge delega. "Processo lungo: ci vorranno 18 mesi"

Ultime Notizie dalla rete : Tutte novità Tutte le novità della riforma fiscale . Draghi: "Non cambiamo le tasse " Nonostante le tensioni, il governo ha approvato il decreto di legge delega sulla riforma fiscale che in dieci articoli revisionano l'intero sistema. I punti principali riguardano l'intervento sull'...

