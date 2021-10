Tom Clancy’s Ghost Recon gratis su Ubisoft Store (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo l’annuncio di Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline,il battle royale free-to-play di Ubisoft,su Ubisoft Store è disponibile gratuitamente per un periodo limitato il primo titolo dell’omonima serie Tom Clancy’s Ghost Recon uscito nel 2001. Trama Europa orientale, 2008. La guerra è scoppiata fuori dai confini della Russia e il destino del mondo è in bilico. Questo è quanto detto nella chiamata ai Ghost—un piccolo gruppo specialmente addestrato di berretti verdi, armati con le ultime tecnologie ed addestrati ad usare le armi più mortali. La loro missione: capeggiare la via per una forza della NATO dedicata a mantenere la pace, e coprire il conflitto prima che sfoci in una guerra… ... Leggi su gamesandconsoles (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo l’annuncio di TomFrontline,il battle royale free-to-play di,suè disponibile gratuitamente per un periodo limitato il primo titolo dell’omonima serie Tomuscito nel 2001. Trama Europa orientale, 2008. La guerra è scoppiata fuori dai confini della Russia e il destino del mondo è in bilico. Questo è quanto detto nella chiamata ai—un piccolo gruppo specialmente addestrato di berretti verdi, armati con le ultime tecnologie ed addestrati ad usare le armi più mortali. La loro missione: capeggiare la via per una forza della NATO dedicata a mantenere la pace, e coprire il conflitto prima che sfoci in una guerra… ...

