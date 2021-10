Sindaco Roma: ecco ‘a caldo’ le reazioni sul voto di Michetti, Guatieri, Raggi e Calenda (Di martedì 5 ottobre 2021) “Mi rivolgo a tutti i cittadini di Roma, bisogna appassionarle con il programma. Speriamo di aver la possibilità di parlare dei progetti. Io ai giochi di palazzo non ho mai creduto. In due mesi, con agosto di mezzo, abbiamo fatto una campagna elettorale straordinaria, siamo riusciti a Raggiungere quasi tutti i territori di Roma. Il tempo è stato poco ma il dato significativo, siamo in testa”. E’ ovviamente Raggiante il candidato del centrodestra, Enrico Michetti che, dopo l’ottima performance alle urne, ora dovrà vedersela al ballottaggio con Gualtieri. Michetti: “Ora temo l’astensionismo, continueremo a girare le piazze per cercare quanti più consensi” Michetti sa come funziona, ed ora più di prima – complici gli accordi che il Pd andrà stringendo – ha bisogno della ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 ottobre 2021) “Mi rivolgo a tutti i cittadini di, bisogna appassionarle con il programma. Speriamo di aver la possibilità di parlare dei progetti. Io ai giochi di palazzo non ho mai creduto. In due mesi, con agosto di mezzo, abbiamo fatto una campagna elettorale straordinaria, siamo riusciti aungere quasi tutti i territori di. Il tempo è stato poco ma il dato significativo, siamo in testa”. E’ ovviamenteante il candidato del centrodestra, Enricoche, dopo l’ottima performance alle urne, ora dovrà vedersela al ballottaggio con Gualtieri.: “Ora temo l’astensionismo, continueremo a girare le piazze per cercare quanti più consensi”sa come funziona, ed ora più di prima – complici gli accordi che il Pd andrà stringendo – ha bisogno della ...

